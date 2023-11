20enne scomparsa a Busto Arsizio, zia: "Nessuna notizia da 6 giorni"

Continuano le ricerche di Kimberly Bonvissuto, 20 anni, scomparsa da Busto Arsizio (Varese) lunedì scorso. "Sono tanti giorni che manca da casa, non sappiamo niente. Siamo veramente preoccupati", ha detto ai microfoni di Sky TG24 la zia della ragazza. "Kimberly, per favore, torna! Non abbiamo più vita, ci manchi", l'appello rivolto dalla donna alle telecamere, in lacrime.

La vicenda

I Poliziotti di Busto, coordinati dalla Procura, proseguono nelle ricerche. Al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere, sia pubbliche sia private, presenti nella zona di via Cellini dove Kimberly vive con la madre e da dove la ragazza si è allontanata nel pomeriggio di lunedì 20 novembre, intorno alle 16, per incontrare un ragazzo. Non si conosce l'identità di quest'ultimo: la ragazza non l'aveva rivelata nemmeno alla cugina, sua coetanea, che l'aveva coperta con i genitori.

Il telefono della ragazza è spento, eppure quando è uscita aveva con sé il caricabatterie. Indossava una tuta grigia e un giubbotto invernale. In serata ha telefonato alla madre per avvertirla che avrebbe cenato fuori e sarebbe rientrata intorno alle 22. Da allora non si hanno sue notizie. Al momento l'ipotesi resta quella dell'allontanamento volontario, ma la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Ieri in volo si è alzato anche un elicottero delle forze di polizia.