Ragazza scomparsa da Busto Arsizio, il padre: "Torna, ti aspettiamo"

“Qualsiasi cosa sia successa, non mi interessa. Sono sempre presente e pronto a risanare se c’è qualcosa da risolvere. Io la sto aspettando. Non si deve preoccupare e deve capire che papà è sempre presente”. Così, attraverso i media, Mariano Bonvissuto parla alla figlia, Kimberly, scomparsa da lunedì 20 novembre . La ragazza, 20 anni, vive a Busto Arsizio (Varese) con la madre. Sono ormai cinque giorni che non torna a casa. Di lei si sono perse le tracce: telefono spento, nessun segno di attività sui social, nessun contatto né con la famiglia né con gli amici. “Kimberly ti prego, se mi stai ascoltando, accendi il telefono. Chiamaci, facci sapere che stai bene. Stiamo morendo. Ti prego facci sapere che stai bene: torna a casa", le chiede il padre. Intanto emerge che all'uomo sono arrivate alcune segnalazioni telefoniche: “Spero che siano in buona fede. Abbiamo già riferito tutto agli inquirenti, chi lo ha fatto se ne assumerà la responsabilità”.

"Credo che mia figlia stia bene"

Kimberly Bonvissuto è uscita di casa l’ultima volta "solo con il telefono e il caricabatterie, nessun vestito di ricambio”, spiega il padre. Lui e la madre, aggiunge, stanno vivendo “ore devastanti". Il pensiero va a “quello che è successo soli pochi giorni fa", ha detto riferendosi all’omicidio di Giulia Cecchettin. Seguendo il caso e guardando in tv Gino Cecchettin, spiega Bonvissuto, “ho pianto, e adesso provo la sua stessa angoscia”. E aggiunge: “Io credo con tutto me stesso che Kimberly stia bene. Ma l'ansia, il non sapere, il non avere sue notizie ci sta logorando".

Cosa sappiamo

Quando è uscita di casa l’ultima volta, ha spiegato la madre di Bonvissuto, la ragazza indossava "tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto Colmar". La giovane sarebbe dovuta tornare a casa - in via Cellini ai Frati - lunedì sera: alle 21:30 aveva parlato con la cugina, poi più nulla. Non ci sarebbero, secondo i genitori, elementi che possano aver fatto scattare qualcosa in lei. Il padre dice di non essere a conoscenza di eventuali relazioni sentimentali: "Non mi risulta. Un fidanzamento è un impegno serio, ce ne avrebbe parlato. Magari una frequentazione". Gli inquirenti, intanto, vagliano ogni pista. Esclusa quella che portava a Napoli - dove Bonvissuto conosce un ragazzo con il quale ha avuto contatti sui social - le segnalazioni arrivano da diverse parti.