Milano, blitz anti-droga tra stazione Rogoredo e San Donato Milanese

Numerosi spacciatori fermati

La zona interessata all’intervento della polizia, che vede la collaborazione di personale di Fs Security, è quella compresa tra le stazioni ferroviarie di Rogoredo e di San Donato Milanese e tra via Orwell e via San Dionigi. Numerosi gli spacciatori fermati nel pomeriggio di oggi. L’intervento degli agenti della polizia, che, d’intesa con Fs Security, si sono mossi in sicurezza sui binari in un lasso di tempo privo di circolazione ferroviaria, ha portato a bloccare numerose decine di persone che affollavano l’area e sulle quali sono ora in corso accertamenti.