A Milano si festeggiano i 25 anni del Premio Kihlgren

Cosa significa crescere? E soprattutto quanto contano, nel processo di crescita, parole come passaggi, confini, superamenti di stereotipi e di pregiudizi, non solo di genere? E' attorno a queste domande che ruota l'incontro che si terrà, durante Bookcity, alle 11 di domenica 19 novembre. L'appuntamento è all'Auditorium del Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci” di Milano, in via Olona.

Sarà l'occasione per festeggiare il venticinquesimo compleanno del "Premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città di Milano", che ha dedicato proprio alle domande al centro dell'incontro la sua attività quotidiana.

A parlarne saranno due delle scrittrici che in passato hanno partecipato al premio e che sono tra le più amate dai lettori italiani: Benedetta Tobagi e Ilaria Tuti.

L’evento, moderato da Filippo Maria Battaglia, è a ingresso gratuito, ma si può prenotare anche scrivendo una mail a: premio@amicidiedoardo.org o a info@amicidiedoardo.org

La storia del premio

Il "Premio Edoardo Kihlgren Opera Prima - Città di Milano, iniziativa di Amici di Edoardo Onlus", è dedicato a giovani autori e autrici esordienti. Lungo e prestigioso l'elenco dei finalisti e dei premiati di questi 25 anni (da Antonio Scurati a Roberto Saviano, da Silvia Avallone a Marco Missiroli). Ogni anno la lettura dei libri candidati è affidata agli studenti dei licei milanesi - circa 400 - a cui si affiancano altre due giurie: la giuria d’onore, di cui fanno parte personaggi della cultura e dello spettacolo, e la giuria dei giovani frequentatori del Barrio’s.