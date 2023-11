Taxi Milano, bando del comune per assegnare 450 nuove licenze

Economia

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emesso una circolare per i Comuni sulle nuove normative in merito alle licenze dei taxi. Adesso sarà possibile rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a chi ne ha già una, specie in occasione di grandi eventi, per un periodo di massimo 24 mesi. Le città più grandi e quelle con aeroporti potranno indire gare rapide per il rilascio del 20% di licenze in più rispetto al passato