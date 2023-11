Milano, derubato di un rolex con la tecnica dell'abbraccio: ecco come funziona

Una molestia, improvvisa, in mezzo alla strada e un giovane, colto di sorpresa, ha visto scomparire il suo orologio da 20mila euro. È accaduto in via Spartaco, di giorno, quando una donna, avvenente, si è rivolta confidenzialmente a un 28enne e subito dopo, senza nemmeno dargli il tempo di realizzare la situazione, lo ha borseggiato

Come funziona la tecnica dell'abbraccio

Tutto è stato molto rapido: all'imbarazzo del giovane la donna ha chiesto scusa e si è allontanata in fretta. Poco dopo il 28enne ha notato di non avere più il Rolex al polso. Non è la prima volta che a Milano dei professionisti del furto con destrezza mettono in atto questa tecnica, detta 'dell'abbraccio'. Il modus operandi è sempre lo stesso: ci si avvicina a un individuo, lo si abbraccia e si cerca di sottrargli l'orologio, il portafoglio, il telefonino o altri beni di valore. Non si fa ricorso alla violenza, ma si evidenzia una notevole destrezza nei movimenti per sottrarre l'oggetto con celerità. Spesso a condurlo è proprio una donna.