Flavio Briatore e il tentato furto a Milano: "È una città pericolosa"

“Milano città sicura o non sicura?” chiede in un video Flavio Briatore all'inizio del suo sfogo per un tentato furto a suo danno successo oggi, 1°novembre, “in via Cordusio, zona piazza degli Affari”, nel pieno centro del capoluogo lombardo. In un filmato postato sul suo profilo Instagram e ripreso mentre guida in auto, l’imprenditore racconta di aver rischiato di vedersi rubare il suo zainetto - con dentro “passaporto, carta d’identità, effetti personali” - da “un extracomunitario in monopattino”. Briatore si aggiunge così a una lista di personaggi noti che hanno lamentato problemi di sicurezza in città, da Chiara Ferragni a Elenoire Casalegno.

Il racconto del furto tentato a Briatore

Briatore ha spiegato che, intorno alle 11 di mattina, si trovava in via Cordusio per “un appuntamento per un caffè”. Il suo autista “era al telefono” e, mentre lo stava aspettando, era sceso dalla macchina. “Arriva in monopattino un extracomunitario, apre la portiera, prende lo zainetto e fugge. L’autista se ne accorge, ma aveva già un vantaggio di 5-6 metri. Per fortuna che nella zona c’era un capitano della Guardia di Finanza, lì per altri motivi: vede la scena, corre e blocca questo ragazzo. Gli sarò riconoscente sempre”, racconta Briatore.

"Milano è pericolosa. Sistematela in fretta perché così la gente ha paura"

Il proprietario del Billionaire chiede quindi ai suoi follower: “Secondo voi non è una roba da matti che in via Cordusio alle 11 di mattina hai la gente che ti viene a rubare in macchina?”. Poi un messaggio al sindaco di Milano, Beppe Sala: “Vedo che dice sempre tutto bene, tutto a posto. Non c’è nulla sotto controllo. È una città pericolosa. Sono giuste le statistiche che vedo: Milano è una città pericolosa. Datevi una mossa a sistemarla perché così la gente ha paura". E ancora: "Io che non ho mai avuto paura di nulla, adesso quando vado a Milano farò attenzione perché so che è una città pericolosa. Roba da matti”.