Ticino, controlli velocità: dove sono autovelox dal 23 al 29 ottobre

Sono in programma nuovi controlli della velocità in Ticino. Sono state rese note dalle polizie locali (come riporta il portale quicomo.it) le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 23 al 29 ottobre 2023. L'elenco è utile per chi ogni giorno varca il confine con la Svizzera per motivi lavorativi o per chi oltrepassa il confine per ragioni personali o di vacanza. (MULTE: LE CITTA' ITALIANE CHE INCASSANO DI PIU')