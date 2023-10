Milano, riscaldamenti accesi da domenica 22 ottobre

Il comune di Milano attaverso un'ordinanza ha reso noto che da domani, domenica 22 ottobre, sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestico. La temperatura massima consentita negli edifici residenziali sarà di 19° (ridotta di un grado rispetto ai 20 previsti per legge) più due gradi di tolleranza. Sarà possibile inoltre tenere in funzione l'impianto per un massimo di 13 ore, comprese tra le ore 5 e le ore 23, la stagione termica terminerà l’8 aprile 2024.