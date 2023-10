Il sindaco Sala: "Credo che una Milano aperta h24 abbia stancato"

"E' un'idea mia e non so quanti ne sono convinti ma secondo me stiamo un po' estremizzando questo concetto dell'H24 e vedo che tanti sindaci nel mondo stanno un po' tornando indietro, quello dei tempi della città è un tema su cui riflettere", ha sottolineato il primo cittadino del capoluogo lombardo

"Penso che abbia un po' stancato questo modello di città frenetica che è sempre aperta, in cui non ci si ferma mai. E' una riflessione che credo possa essere interessante e ne ho parlato perché ne sto discutendo con tanti sindaci in giro per il mondo e tutti sentono questa esigenza. Se non si riesce a rallentare almeno concediamoci un po' di ore di vuoto, di riposo". Così il sindaco di Milano , Giuseppe Sala, intervenendo all'evento 'Smart Green Cities - Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile'.

Le parole di Giuseppe Sala

"Esprimo un'opinione molto personale qui - ha aggiunto il primo cittadino -. Questa idea della città H24 in cui non ci sono orari, sempre aperta, a me non convince più tanto, credo che le città debbano anche riposare come noi umani e avere degli orari un po' più adatti a tutti, debbano darsi delle fasce in cui si sospende un po' il vivere abituale - ha proseguito -. E' un'idea mia e non so quanti ne sono convinti ma secondo me stiamo un po' estremizzando questo concetto dell'H24 e vedo che tanti sindaci nel mondo stanno un po' tornando indietro, quello dei tempi della città è un tema su cui riflettere. Poi c'è la questione ambientale che si lega, e tutto si tiene".