Milano, Ultima Generazione blocca traffico: rabbia degli automobilisti

È avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina all'incrocio tra viale Scarampo e viale Eginardo. Gli attivisti si sono seduti in mezzo alla strada esibendo striscioni per l'emergenza climatica con la scritta “Fondo riparazione”. Secondo i racconti, alcune delle persone bloccate in auto avrebbero reagito minacciando, insultando, picchiando e spostando di peso gli ambientalisti