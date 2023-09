Milano, attivisti di Ultima Generazione bloccano viale Fulvio Testi

L'obiettivo dei manifestanti

L'obiettivo era sensibilizzare cittadini e istituzioni sul cambiamento climatico. La protesta ha mandato il traffico in tilt creando lunghe code. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri e i poliziotti che hanno cercato di ripristinare la situazione. Oltre ai militari in strada, sono arrivati anche gli studenti di passaggio per raggiungere le loro scuole: questi hanno solidarizzano con gli automobilisti. Dopo qualche minuto gli attivisti hanno lasciato passare un’ambulanza e una volta che si sono spostati, la polizia ha impedito loro di rimettersi in strada. "Eco-imbecilli bloccano Viale Fulvio Testi a Milano. Questi idioti danneggiano lavoratori, studenti e ambiente, creando traffico e caos: portateli via di peso e accompagnateli dove è giusto che stiano: in galera", così il leader della Lega, Matteo Salvini, su X.