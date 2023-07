Attivisti di Ultima Generazione bloccano autostrada tra Roma e Firenze

Nove attivisti della campagna 'Non paghiamo il fossile' hanno bloccato il traffico in direzione della Capitale all'altezza di Fiano Romano

Traffico bloccato questa mattina sull'autostrada A1. Intorno alle 8:50 nove attivisti della campagna 'Non paghiamo il fossile', promossa da Ultima Generazione, hanno bloccato il traffico in direzione della Capitale all'altezza di Fiano Romano (Roma).

La protesta

Durante l'azione di protesta attivisti e automobilisti si sono confrontati discutendo della gravità della situazione climatica, economica e sociale. "Dopo circa 20 minuti di blocco sono arrivate sul posto le forze dell'ordine, che hanno portato via i presenti", affermano gli attivisti .

Le parole degli attivisti

"Mi chiamo Bruno, ho 29 anni e sono sceso in strada perché non ne posso più: non ne posso più di avere un Governo che, da un lato, ignora la crisi climatica, dopo una primavera di siccità e alluvioni e nel pieno di un'estate senza precedenti, e, dall'altro, attua politiche che renderanno più profonde le diseguaglianze sociali ed economiche. Un doppio sfregio che come cittadino non sono disposto a tollerare", ha commentato il giovane.