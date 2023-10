Caldo record a Milano, domenica le temperature più alte mai registrate

Anomalia

La massima toccata domenica a Milano si avvicina alla media tipica di agosto che è di 29 gradi. Temperature al di sopra della massima di questo periodo che è di 18 gradi. Tredici gradi di differenza. "Il precedente record nel centro storico, convalidato dall’Osservatorio Milano Brera che registra le temperature in città dal 1763, risaliva al 24 ottobre 2018 ed era di 28,1 gradi” afferma Lorenzo Tedici sul Corriere della sera. E ancora, facendo un confronto con il 2022, anno più caldo di sempre in Europa e in Italia, la massima più alta toccata ad ottobre a Milano fu di 25 gradi. "Il caldo di questi giorni non è però un’eccezione milanese ma un’anomalia di tutto il nordovest" dichiara il metereologo che aggiunge: "è stata una giornata caldissima in tutta questa parte del Paese, con il record storico ufficiale toccato a Cuneo in Piemonte con 33 gradi e i 32 in Val di Susa a 600 metri di altitudine".