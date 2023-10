Meteo, ancora caldo e sole: le previsioni di lunedì 9 ottobre

Cronaca

L'autunno è iniziato con giornate molto calde che hanno abbattuto dei record storici. Raggiunti i +33.2 C a Firenze, +32.0 C a Perugia e +30.5 C a Viterbo. Non va meglio nel resto d'Europa dove diversi record di caldo sono stati superati specie su Spagna e Francia. Nei prossimi giorni la situazione non cambierà, il sole e il caldo dureranno almeno dieci giorni. Solo mercoledì 4 ottobre sono previste delle piogge al Nord Est