Palermo, si allontana dal reparto di neuropsichiatria: 13enne stuprata

Spettacolo

Cerimonia insediamento Trump alla Casa Bianca, i look. FOTO

Le temperature rigide non hanno impedito ai protagonisti della cerimonia a Capitol Hill di fare sfoggio di outfit adatti all'occasione, eleganti, sofisticati e istituzionali. Occhi puntati sulla First Lady che ha accordato la sua preferenza a uno stilista emergente statunitense, una scelta significativa e che potrebbe rappresentare la svolta del suo stile personale. Power dressing per Harris e Meloni. Ecco cosa hanno indossato i presenti a Washington. A cura di Vittoria Romagnuolo

Donald Trump, 47esimo Presidente eletto degli Stati Uniti, ha sfilato per le strade di Washington mano nella mano con la moglie Melania Trump nel giorno del suo insediamento ufficiale. La coppia presidenziale ha adottato uno stile rigorosissimo e coordinato per un'apparizione pubblica che fa già parte della storia e della storia dello stile. A dispetto del primo insediamento del 2017, la First Lady ha scelto uno stile coerente con quello del marito. Per lei coat dress e cappello con la falda. Il colore è blue navy



Melania e Donald Trump in uno scatto ravvicinato che permette di osservare l'haistyle di lei, un raccolto basso intrecciato in maniera tradizionale, perfetto per il cappello, un tocco raffinatissimo che rende l'insieme memorabile.

L'accessorio con la fascia bianca è una creazione di Eric Javits, brand che dalla metà degli anni Ottanta confeziona cappelli di lusso a New York.

Stile europeo (parigino), firma americana. Melania Trump accende i riflettori sui creativi a stelle e strisce