Virginia Sanjust condannata a un anno e due mesi per estorsione

In questo episodio, che si aggiunge ad una lunga serie, la donna aveva preso le chiavi della macchina della sorella, dicendole che non gliele avrebbe ridate se non le avesse dato quindici euro. La 48enne da anni combatte contro la dipendenza da alcol e droghe che hanno acuito i suoi problemi psichici e per un periodo ha vissuto in strada

Virginia Sanjust è stata condannata a un anno e due mesi di reclusione, sentenza di primo grado ora confermata anche in appello, per il reato di estorsione. La denuncia era partita dalla sorella minore a cui l’ex annunciatrice Rai aveva estorto del denaro. La 48enne da anni combatte contro la dipendenza da alcol e droghe che hanno acuito i suoi problemi psichici e per un periodo ha vissuto in strada. In questo episodio, che si aggiunge ad una lunga serie, la donna aveva preso le chiavi della macchina della sorella, dicendole che non gliele avrebbe ridate se non le avesse dato quindici euro.