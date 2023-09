A Milano arrivano le cabine telefoniche digitali

Tra le varie funzioni sarà presente anche quella per contrastare le violenze sulle donne. Attraverso il tasto "Women+", infatti, sarà possibile accedere in tempo reale ad un servizio di supporto con operatore per segnalare, gestire e assistere la persona che ne fa richiesta

Arrivano nel 2024 a Milano, apripista del progetto, le nuove cabine digitali Tim che

permettono di accedere attraverso un touch screen a una vasta gamma di servizi e contenuti digitali. Tra questi anche un tasto per segnalare una situazione di pericolo per una donna. Le stazioni 'intelligenti' realizzate in collaborazione con Urban Vision, sono state presentate in anteprima da Pietro Labriola, ad del Gruppo Tim. A Milano saranno progressivamente installate circa 450 postazioni, in seguito saranno coinvolte altre 13 città italiane per un totale di circa 2.500 cabine.