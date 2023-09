Milano, messo in salvo un cane abbandonato da mesi su un balcone

L'animale era costretto a vivere in un balcone di due metri quadrati, senza poter uscire quasi mai, tanto da avere la muscolatura delle zampe atrofica. L'uomo che lo aveva in custodia è stato sanzionato

Salvato a Sesto San Giovanni un cane che, da mesi, era costretto a vivere in un balcone di due metri quadrati, senza poter uscire quasi mai, tanto da avere la muscolatura delle zampe atrofica. Zeus, questo il nome del cagnolino, è stato soccorso dalle guardie zoofile dell’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) e ora si trova nel canile di Pozzo d'Adda. Al momento può essere affidato in via provvisoria e terminato l'iter legislativo, potrà essere adottato in via definitiva. L'uomo che lo aveva in custodia invece è stato sanzionato.