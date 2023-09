Bimba scomparsa in Michigan ritrovata nel bosco: dormiva sul suo cane

Serie TV

Rex di Il commissario Rex - Protagonista dello sceneggiato incentrato sulle indagini svolte da una squadra omicidi di Vienna, Rex è un cane dalle abilità eccezionali indispensabile per risolvere i casi più complicati. Trova indizi, apre le porte, individua narcotici e cadaveri ed è di un’intelligenza acutissima. La serie originale, di produzione austriaca, è andata in onda per dieci stagioni. In Italia è stato realizzato uno spin off/sequel nel 2008 di nome Rex e altri vari sceneggiati simili

Paul Anka di Una mamma per amica - Originariamente chiamato Cocoa, entra in scena nella sesta stagione e rimane per tutta la settima. Paul Anka è il cucciolo che Lorelai Gilmore adotta per compensare la mancanza della figlia Rory in Una mamma per amica. Il cagnolino viene chiamato con il nome del cantante che scrisse la popolare canzone degli anni sessanta Puppy Love ed è trattato come fosse un figlio da Lorelai