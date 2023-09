Milano, assaliti da rapinatori in villetta affittata Fashion Week

L'episodio è accaduto in via San Dionigi, estrema periferia sud della città. Un ragazzo, però, è riuscito a scappare e ha avvisato la polizia

Otto ragazzi hanno vissuto un vero e proprio incubo a Milano. Hanno affittato una villetta per la Fashion Week, ma sono stati assaliti dai rapinatori. Come riporta il Corriere della Sera, quattro malviventi con i volti coperti e armi in mano hanno svegliato i ragazzi e li hanno trascinati nel seminterrato dell’edificio, minacciandoli e rapinandoli. L'episodio è accaduto in via San Dionigi, estrema periferia sud della città. Un ragazzo, però, è riuscito a scappare e ha avvisato la polizia.