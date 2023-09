Pompei, tenta rapina in un bar: cacciato da dipendenti e clienti

Il fatto è avvenuto lo scorso 21 settembre, quando un malvivente si è recato armato di pistola in una tabaccheria della provincia napoletana prima di essere allontanato dai clienti e dai dipendenti

Una tentata rapina, sventata dal coraggioso intervento di dipendenti e clienti di una tabaccheria, quella avvenuta lo scorso 21 settembre a Pompei, provincia di Napoli, in via Nolana, con il video dell'episodio immortalato dalle telecamere di sorveglianza dell'esercizio e circolato sul web.

L'episodio

Le immagini sono eloquenti: un uomo con un cappuccio sulla testa, un cappellino e degli occhiali da sole per travisare il volto, entra nel locale dove sono riuniti alcuni avventori, prima di scomparire dall'inquadratura. Ricompare pochi secondi dopo, quando armato di una pistola minaccia una donna costringendo il dipendente della tabaccheria a consegnare i soldi della cassa. Il dipendente, dopo aver consegnato il denaro, sfruttando un momento di distrazione del ladro, cerca di disarmarlo, dando vita a una colluttazione. In quel momento intervengono altri lavoratori e avventori del locale, riuscendo a prendere la pistola del rapinatore, colpendolo anche con la stessa, prima che il malintenzionato riesca a divincolarsi e darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pompei e di Torre Annunziata, che hanno appurato come l'arma utilizzata fosse una pistola a salve.