Napoli, rapinati l'attrice Ida Di Benedetto e l'ex ministro Urbani

Il fatto è avvenuto la sera di martedì scorso: i malviventi hanno chiuso l'attrice e l'ex ministro per ore in una stanza dell'appartamento. Di Benedetto: "Terzo furto che subisco, andrò via da Napoli"

Ore di terrore per l'attrice Ida Di Benedetto e il compagno Giuliano Urbani, ex ministro dei Beni e delle attività culturali, vittime di una rapina nella serata di martedì scorso all'interno della propria abitazione di Napoli.

I fatti

Secondo quanto si è appreso, i banditi si sarebbero introdotti nell'appartamento mentre Ida Di Benedetto e Giuliano Urbani stavano dormendo. Dopo avere chiuso a chiave la stanza da letto hanno rovistato nei mobili. Secondo quanto dichiarato subito dopo l'intervento della polizia, mancavano all'appello i cellulari, un tablet, documenti e profumi. Sia l'attrice che l'ex ministro stanno bene. Al lavoro per fare luce sulla dinamica dell'accaduto, e per individuare i responsabili, sono impegnati gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli (coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) e del commissariato San Ferdinando.

Di Benedetto: "Andrò via da Napoli"

"Qualcuno è entrato nella mia camera da letto alle sei del mattino, ci hanno chiusi dentro, me ne sono accorta e sono uscita sul balcone, ho urlato e all'inizio nessuno mi ha sentita. Una signora si è accorta di me e ha lanciato l'allarme. Quando è arrivata la polizia ci hanno fatti uscire. Sono terrorizzata, soffro di claustrofobia e questa è la terza volta che subisco un furto. Sono stanca. La città è abbandonata, andrò via". Queste le parole rilasciate all'Ansa dall'attrice Ida Di Benedetto che aggiunge di "non riuscire più a dormire la notte".