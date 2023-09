Milano, lasciano figlia di 8 mesi in auto per nozze amico: denunciati

La coppia si è giustificata sostenendo "di controllare la bambina da remoto attraverso un cellulare in videochiamata e di aver lasciato i finestrini chiusi per evitare malanni". La piccola è in buona salute

A Milano i carabinieri hanno denunciato una coppia di genitori per abbandono di minori. Avevano lasciato in macchina la loro bambina di otto mesi per andare a festeggiare il matrimonio di un amico. Secondo quanto ricostruito, ieri i militari sono intervenuti in un parcheggio di un ristorante in via Fratelli Cervi a Cusago, nel Milanese, dove la piccola era sola in auto. (IL CASO DI CAGLIARI - I DATI)