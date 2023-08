Milano, un’altra ciclista travolta: 42enne gravissima dopo incidente

Una donna di 42 anni è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto a Milano in corso XXII Marzo, a poche ore dalla morte di una ragazza travolta da un camion in zona Porta Romana mentre era in bici. Era in sella a una bicicletta anche la 42enne, colpita da un palo a sua volta travolto da un'auto in corso XXII marzo. La donna è stata portata all'ospedale Niguarda in gravi condizioni, ma era cosciente quando è stata soccorsa.