Cremona, bimbo sbatte la testa in braccio alla madre: uscito dal coma

Il quadro clinico del piccolo di 18 mesi è andato via via migliorando e ora sembra essere in fase di stabile ripresa, pur restando le sue condizioni serie

Si è svegliato ed è vigile il piccolo di 18 mesi che l'altro ieri, in provincia di Cremona, ha battuto la testa contro un muro di casa mentre era in braccio alla madre. Il trauma cranico resta importante e da tenere sotto costante osservazione e la prognosi rimane riservata.

La vicenda

A quanto ricostruito il bambino ha iniziato a dimenarsi improvvisamente mentre era tra le braccia della madre, che lo stava preparando per dargli da mangiare. Agitandosi ha urtato con violenza la parete della stanza e ha perso i sensi. Trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo venerdì sera, in coma, il suo quadro clinico è andato via via migliorando e ora sembra essere in fase di stabile ripresa, pur restando le sue condizioni serie.

Le indagini

Sul fronte degli accertamenti, eseguiti dai carabinieri con un lungo sopralluogo nell'abitazione e la raccolta di testimonianze, per il momento si continua a ritenere credibile la versione della madre, accreditando così l'ipotesi dell'incidente. Anche il padre era in casa, ma si trovava in un'altra stanza e non ha assistito all'accaduto.