Cremona, le cade il figlio mentre lo sta allattando: bambino in coma

Il piccolo è sfuggito alla presa della mamma ed è caduto battendo la testa. È stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Un bambino di 18 mesi, residente in un paese della provincia di Cremona, è in coma dopo essere caduto dalle braccia della mamma mentre quest'ultima lo stava allattando.

Bimbo ricoverato a Bergamo

A quanto si è appreso, il piccolo è sfuggito alla presa della mamma ed è caduto battendo la testa. Il bambino è stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Si trova in pericolo di vita.