Sardegna, collisione nave-peschereccio: trovati alcuni resti scafo

Continuano le ricerche del marinaio 41enne senegalese disperso in mare dalla sera del 10 agosto, a seguito dello scontro tra la nave passeggeri Moby Sharden e il peschereccio Alemax II, al largo della costa di Golfo Aranci, vicino all'isolotto di Capo Figari. Al momento di Mandi, questo il nome del marinaio, padre di tre bambini che si trovano in Senegal con la moglie, non si hanno tracce. Il mare ieri notte ha restituito alcuni pezzi del peschereccio, ora esaminati dagli investigatori della Procura di Tempio Pausania che sulla vicenda ha aperto un'inchiesta.