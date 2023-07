Senago, spento l'incendio divampato nell'azienda Urania Color

Il rogo scoppiato in via Togliatti è stato spento. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio le cui cause sono ancora da chiarire

È stato spento l'incendio che si era sviluppato oggi a Senago, in provincia di Milano, nell'azienda Urania Color specializzata nel settore della zincatura elettrolitica. Dall'edificio si era alzata una densa e alta colonna di fumo visibile dai comuni limitrofi di Paderno Dugnano, Bollate e Garbagnate a causa delle fiamme divampate tra i capannoni dell'azienda. L'incendio è scoppiato dopo le 13 in via Togliatti. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo le cui cause sono ancora da chiarire. Lungo via Togliatti è stata interrotta la circolazione dei veicoli.