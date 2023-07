Violentata mentre faceva jogging nel Milanese, il fermato confessa

I militari sono arrivati anche dalle testimonianze di alcuni acquirenti di droga che frequentano la zona dove lo scorso 23 dicembre il 26enne ha violentato - come ha lui stesso ammesso - in pieno giorno una donna

La ricostruzione dei fatti

Le ammissioni dell'uomo, fermato il 25 luglio, sono state fatte nel corso dell'udienza di convalida davanti alla gip Daniela Cardamone. "Non la conoscevo e sono dispiaciuto per quanto successo", ha detto Ennakach, difeso dall'avvocato Massimiliano D'Alessio. Ad Abdelfatah Ennakach i militari sono arrivati anche dalle testimonianze di alcuni acquirenti di droga che frequentano la zona dove lo scorso 23 dicembre il 26enne ha violentato - come ha lui stesso ammesso - in pieno giorno una donna. Più persone hanno riferito che nel gruppo di spacciatori del posto ce n'era uno che aveva un "atteggiamento sessualmente molesto". Una ha raccontato di aver ricevuto "alcune avances da parte di un soggetto di giovane età, verosimilmente nordafricano, dall'aspetto somigliante a quello descritto dalla persona offesa". Un altro invece durante un controllo di routine effettuato ai primi di gennaio ha parlato di un "soggetto magrebino era solito importunare e molestare sessualmente una sua amica, con la quale si recava per l'acquisto della sostanza stupefacente".