Arrestata in un campo nomadi nel Milanese, deve scontare quasi 30 anni

Il furto d’auto rimane un serio problema in Italia: dopo i cali registrati tra il 2020 e il 2021, i reati infatti stanno tornando a crescere fino quasi a raggiungere le cifre registrate prima dello scoppio della pandemia . Secondo l’analisi “ Stolen Vehicle Recovery 2023 ”, ci sono in alcuna aree del Paese particolarmente a rischio

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio di LoJack, infatti, le regioni più a rischio sono Campania, Lazio, Puglia e Lombardia. In generale i furti d’auto tendono a essere concentrati in queste regioni (oltre che in Sicilia). In totale nelle 5 regioni si registrano oltre 9 episodi su 10