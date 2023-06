Milano Pride 2023, programma e percorso parata: orari e ospiti

La sfilata è il culmine del Pride Month di qust'anno, in cui si sono svolti incontri, mostre spettacoli e altre iniziative, nel capoluogo lombardo e in tutta Italia ascolta articolo Condividi

Il 24 giugno il Pride torna tra le vie di Milano per portare avanti le rivendicazioni della comunità Lgbtqia+. La parata è il culmine del Pride Month 2023, mese dedicato all’orgoglio gay, alla parità di diritti di genere e all'amore in ogni forma, in cui si sono svolti incontri, mostre spettacoli e altre iniziative nel capoluogo lombardo e in tutta Italia. Ecco il programma, gli orari e gli ospiti della manifestazione.

Il programma e gli orari La mobilitazione (alla quale prenderà parte anche Sky con il suo Network LGBTQ+ a bordo di un bus a due piani) comincerà con il ritrovo in Via Vittorio Pisani, davanti alla stazione Centrale di Milano. Alle 16 da piazza Repubblica partirà il corteo che passerà da viale Monte Santo, dai Bastioni di Porta Nuova, da piazza XXV Aprile, dai Bastioni di Porta Volta, da viale Elvezia e dall'Arena Civica fino all'Arco della Pace. Proprio all'Arco della Pace dalle 18:30 alle 24 è previsto l'evento finale per il quale è stato allestito un grande palco. leggi anche Milano, annullato atto nascita del figlio di due padri

La viabilità L'Atm, azienda dei trasporti milanesi, ha comunicato che per permettere il passaggio della manifestazione dalle 14 circa alcune linee potrebbero essere rallentate, terminare prima del capolinea o cambiare temporaneamente strada. Si tratta dei tram 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 14 e 33 e dei bus 43, 57, 60, 81 e 94. Saranno forniti aggiornamenti in tempo reale sui cambiamenti del servizio sulla app e sull'account Twitter di Atm. leggi anche Padova, Procura impugna 33 atti di nascita. Parla una mamma

Gli ospiti L'evento all'Arco della Pace proseguirà fino a mezzanotte circa e prevede la presenza di associazioni e istituzioni, con momenti di approfondimento politico. Prevista anche la presenza di attivisti esteri che racconteranno lo stato dei diritti nei loro Paesi, in Europa e non, oltre a momenti di intrattenimento e musica per cantare e ballare. Numerosi gli ospiti, i quali parteciperanno a titolo gratuito. I conduttori saranno in staffetta Marta Pizzigallo, Alessio Viola, Elena Di Cioccio, Paolo Camilli e Victoria Cabello. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco ci saranno Baby K, Orietta Berti, Malika Ayane, i Coma Cose, Ariete, Angelina Mango, Kaze, Antonino, i Santi Francesi, BigBoy, Ginevra, Italy Bares, Ethan, Kaput, MyDrama, Yosef, Evra, Blue Phelix, Osvaldo Supino, Matteo Romano, Luigi Strangis e Protopapa con Drama. Sono previsti inoltre tra gli ospiti anche Daniele Gattano, Debora Villa, Valentina Petrillo, Stefania Rocca, Francesca Cavallo e Simone Alliva. Prevista anche una impact performance curata da Angelo Cruciani e ispirata al dialogo e alla rigenerazione del rispetto. approfondimento Pride, sei fumetti a tema LGBTQIA+