Milano, i giudici annullano atto di nascita figlio di una coppia gay

La decisione

Lo ha deciso il Tribunale civile, al quale la Procura milanese aveva chiesto di annullare, sulla base della sentenza della Cassazione dello scorso dicembre, le registrazioni all'anagrafe del Comune di Milano dei figli di quattro coppie omogenitoriali.

Le parole del legale di una delle coppie

Il Tribunale di Milano "conferma quello che come giuristi esperti in queste tematiche sostenevamo già da tempo: la genitorialità di un minore, in base ai principi del nostro ordinamento, non si può cancellare con un colpo di spugna come pretende il governo e come pretendono di fare alcune procure, ma serve un'azione di stato che ha modalità e termini molto stringenti". Lo spiega l'avvocato Michele Giarratano, legale di una delle tre coppie di donne, in merito alla necessità di un altro "procedimento" di "rimozione dello stato di figlio" stabilita dal Tribunale. "Sono sicuro che anche il Tribunale di Padova confermerà questa strada e saranno respinti tutti e 33 i ricorsi illegittimamente presentati dalla Procura della città veneta", aggiunge il legale.