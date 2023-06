Maternità surrogata, Strasburgo boccia ricorso coppie gay

Politica

Maternità surrogata, la proposta di legge e le posizioni dei politici

Il testo, arrivato in Aula alla Camera, rende reato universale la gestazione per altri. Insorgono le opposizioni con +Europa che ha depositato parere negativo, mentre Italia Viva ha presentato un suo testo

La proposta di legge sulla maternità surrogata che rende la gestazione per altri reato universale è arrivata in Aula alla Camera, ma le opposizioni la contestano. In generale si critica l'idea che un reato presente in Italia possa essere dichiarato unilateralmente universale, cioè perseguibile anche se commesso all'estero, compresi i Paesi dove la condotta è lecita e regolamentata, come in Canada o negli Usa

Il testo di Fratelli d’Italia punta proprio a perseguire chi rientra in Italia dopo aver fatto ricorso alla maternità surrogata in un Paese in cui questa pratica è legale. Nello Stivale la gestazione per altri è già vietata dal 2005, per questo motivo molte coppie italiane sono andate all’estero dove invece è possibile avere un figlio con l’utero di un’altra donna