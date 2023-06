Lodi, riapre l'oratorio chiuso a Maleo per troppe bestemmie

Riapre domani l'oratorio di Maleo (Lodi) rimasto chiuso una settimana per decisione del parroco don Enzo Raimondi. Il motivo? "Troppa maleducazione e poco rispetto per il luogo", spiega il sacerdote intervistato dal Corriere della Sera .

Le parole del parroco

Don Enzo racconta che a inveire e bestemmiare erano in particolare i giovani durante le partite a calcetto nel campo dell'oratorio. "Una situazione che era diventata invivibile", sottolinea. "Il nostro oratorio, in una comunità così piccola, è centrale e molto frequentata anche da bambini", spiega ancora don Enzo. Il parroco in realtà non è nuovo a provvedimenti di questo tipo: era già successo qualche anno fa. "I ragazzini sono sempre uguali, si assumono atteggiamenti sbagliati e per imparare, purtroppo, bisogna prendere misure forti", conclude il parroco. "Davvero mi auguro che si sia capito il senso della chiusura".