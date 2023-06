Bomba d'acqua nel Milanese, grandine, allagamenti e alberi caduti

Il maltempo si è abbattuto su Milano e sui comuni dell'hinterland, a ovest del capoluogo. Come riporta Milano Today , si sono allagati sottopassi e cantine, mentre le strade sono state invase dalla grandine. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. Le prime richieste di aiuto - circa una ventina in totale - sono arrivate intorno alle 4 del mattino. ( IL MALTEMPO - LE PREVISIONI METEO )

La situazione

Marcallo, Casone, Inveruno e Corbetta i comuni più colpiti. In questa determinata zona dell'hinterland ovest, come riportato da alcune stazioni meteo nella rete del Centro meteorologico lombardo (Cml), sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia in circa mezz'ora. Più precisamente tra le 3 e le 3.30. In pochi minuti è caduta dal cielo quasi la stessa quantità di acqua che normalmente cade a Milano nell'intero mese di giugno (circa 79mm).