Allerta meteo arancione per il maltempo in Emilia Romagna, gialla in altre 8 regioni da Nord a Sud per il rischio di forti precipitazioni e temporali. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria. Il rischio temporali in Emilia Romagna ha indotto la Protezione Civile a diramare l'allerta meteo arancione per diversi settori già colpiti dall'alluvione del mese scorso