Milano, Filippo Magnini e Giorgia Palmas bloccano una ladra

La coppia si trovava in un locale in corso Sempione, vicino all'Arco della pace, quando ha sentito le urla di una passante a cui una donna stava cercando di rubare la borsa. La ladra ha cercato di scappare ma è stata fermata dal campione di nuoto e dalla soubrette

Particolare fuoriprogramma per Filippo Magnini e Giorgia Palmas. I due sono riusciti a bloccare oggi, a Milano, una ladra. Il campione di nuoto e la soubrette si trovavano in un locale in corso Sempione, nei pressi dell'Arco della pace, quando hanno udito le urla di una passante a cui una donna stava cercando di rubare la borsa. La ladra ha tentanto di scappare ma la coppia è riuscita a fermarla. Entrambi, poi, hanno chiamato la polizia, giunta sul posto. La vittima del tentato furto, una turista francese, li ha ringraziati. La ladra, di origini cubane, è stata indagata in stato di libertà per tentato furto.