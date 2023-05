Sulla misura cautelare deciderà il gip nelle prossime ore

Non è chiaro come l'aggressore sia riuscito ad accedere nella casa della vittima e sono ancora in corso approfondimenti. Una volta dentro, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo l'ha aggredita, colpendola anche con numerosi pugni al volto e in testa e le ha strappato i vestiti, ma lei è riuscita a reagire. Poi si è messo poi a rovistare nell'appartamento per cercare di portare via qualcosa. Sono intervenuti i carabinieri e l'hanno arrestato su disposizione della Procura. Il pm ha chiesto la convalida dell'arresto per le accuse di tentata rapina, violenza sessuale, in relazione al tentativo di abusi, e lesioni (la donna è stata portata in ospedale in codice giallo) e la custodia in carcere. Sulla misura cautelare deciderà il gip nelle prossime ore, dopo l'interrogatorio.