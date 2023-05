Pavia, tenta di violentare ragazza di 24 anni: fermato 33enne

E' successo la scorsa notte all'angolo tra Corso Cavour e via Porta Marica. La giovane stava tornando a casa quando, verso l'una, è stata avvicinata dall'uomo

Un 33enne è stato fermato dopo aver molestato e tentato di violentare una ragazza di 24 anni in pieno centro a Pavia. E' successo la scorsa notte all'angolo tra Corso Cavour e via Porta Marica. La giovane stava tornando a casa quando, verso l'una, è stata avvicinata dall'uomo che poi ha iniziato a molestarla. La ragazza ha reagito gridando e fortunatamente in suo aiuto sono intervenuti alcuni passanti.