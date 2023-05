Stupri a Milano, Piantedosi: “Casi in calo casi in zona stazione”

Nel quadrante della stazione sono calati del 39% rispetto al 2019, se dessimo importanza al dato statistico emergerebbe una valenza dei servizi che stiamo facendo", ha detto il ministro dell'interno giunto in città per un incontro in prefettura. "Un presidio costante e dinamico" intorno alla stazione Centrale, è quanto chiesto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'incontro

"Sul tema violenza esiste un problema di sicurezza sono qui per dare segno tangibile. sono solito presenziare nei momenti difficili e di discussione per dare un contributo di giusta interpretazione dei fenomeni", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Sky TG24, giunto a Milano per un incontro in prefettura dopo i diversi casi di violenza sessuale registrati negli ultimi giorni in città.