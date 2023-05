Milano, violenza sessuale: recuperati i filmati delle telecamere

I carabinieri stanno indagando sulla violenza sessuale, avvenuta a Milano in un locale di via Padova, nei confronti di una donna di 31 anni, che avrebbe dovuto trascorrere la serata con un gruppo di amici al Q Club, ma si è ritrovata a vivere un incubo che le ha tolto quasi la memoria. Per lo choc, infatti, non riesce a ricordare nemmeno la voce dell'uomo che l'avrebbe violentata. Come ha raccontato la vittima agli inquirenti, attorno alle 3, si è allontanata dagli amici per andare in bagno. Lì è stata raggiunta da un uomo mai visto prima che, approfittando del fatto che la toilette era deserta, l'ha aggredita, forse picchiata, e poi una volta immobilizzata l'ha costretta ad avere un rapporto sessuale e alla fine è sparito. (MILANO: LA VIOLENZA SUL TRENO)