Fece picchiare l'ex, frasi choc sulla nuova fidanzata: "L'ho scassata"

Emergono nuovi particolari sull'arresto di Emiliano Laurini, l'uomo di 41 anni, che ha fatto picchiare Martina Mucci, la sua ex, nel febbraio scors e ha poi aggredito e torturato, durante la sera del 16 aprile (lui finirà in manette il 24, otto giorni dopo), la sua fidanzata. Come riporta il Corriere della Sera, le microspie piazzate sulla Bmw di Laurini intercettano tutto questo e gli inquirenti ascoltano in diretta il rumore delle botte, i lamenti. Annotano tutti i particolari. Ricostruiamo i fatti: Emiliano Laurini, 41 anni vissuti a Scandicci, è l'uomo che ha assoldato un ragazzino di 16 anni e un pugile dilettante di 21, Kevin Mingoia, per la spedizione punitiva contro la sua ex, Martina Mucci, 29 anni. E l'amico Mattia Schininà gli ha procurato i contatti dei picchiatori cercandoli nella sua stessa palestra di pugilato e arti marziali. L'agguato nella notte fra il 20 e il 21 febbraio scorso, a Prato: frattura delle ossa nasali, frattura della corona dentale, rottura dei denti, ferita alla radice del naso e lesioni al cuoio capelluto procurate dal tentativo di rasarle i capelli. Poi le violenze anche alla nuova compagna.