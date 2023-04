Stupro in Stazione Centrale, le tre ore di terrore vissute dalla donna

A seguito del racconto della donna alla Polizia Ferrovaria, emergono nuovi particolari su quanto accaduto nella mattinata di ieri, con lo stupro subito dalla 36enne presso lo scalo milanese. Dopo l'ennesimo episodio di violenza nel capoluogo lombardo, Matteo Piantedosi è atteso in città il 10 maggio per fare un punto della situazione sulle azioni già avviate in città per garantire una maggiore sicurezza

La ricostruzione dei fatti

È la Polizia Ferroviaria a raccogliere la testimonianza della donna, una 36enne di origini marocchine, che nella giornata di ieri è stata violentata presso i giardinetti in piazza Luigi di Savoia nelle vicinanze della Stazione Centrale di Milano. La donna arriva una decina di giorni fa nel capoluogo lombardo dalla Norvegia dove abita, ospite di amici, che nella tarda serata di mercoledì la lasciano sola in stazione in attesa che partisse il treno delle 6 per Parigi. Secondo quanto raccontato dalla donna, verso le 2.30 viene avvicinata da un connazionale, inizialmente in maniera amichevole, poi, d'un tratto, l'uomo le afferra la mano destra e la trascina nei giardinetti. Da lì iniziano le violenze che si protraggono per mezz'ora, fino a quando la ragazza non sverrà priva di sensi, si ridesterà quando l'uomo cercherà di farle nuovamente violenza senza tuttavia riuscirvi. Poco dopo le 5 le telecamere di sorveglianza riprendono l'aggressore che trascina la sua vittima per mano, e 17 secondi dopo, i due si trovano di fronte agli ascensori del piano terra della stazione. "Mi ha portata dentro la stazione e giunti nell’atrio adiacente all’ascensore, sul lato destro, mi ha aggredito nuovamente cercando di baciarmi sulla bocca e sul collo cercando di avere un atto sessuale con me" ha affermato la donna agli inquirenti. Al suo rifiuto l'uomo le sferra due calci, tirandola dentro l'ascensore e forzandola a un rapporto sessuale, la 36enne cerca di suonare l'allarme ma non ci riesce, lui la blocca colpendola con una testata sul naso e con degli schiaffi. La telecamera interna all'ascensore riprende tutte le fasi, fino a quando l'uomo decide di scappare e qualcuno si accorge di quella donna stesa a terra e avvisa le forse dell'ordine.