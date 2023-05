Museo di Milano, collezione sui primordi della musica e del canto

In particolare sono stati donati al museo 87 strumenti tra fonografi e grammofoni, 1300 supporti musicali tra cilindri e dischi, di cui 74 rarità come le incisioni di Enrico Caruso, Mattia Battistini, Titta Ruffo e Francesco Tamagno), 61 tra disegni, fotografie, locandine, cimeli commemorativi. Una collezione sui primordi delle tecnologie di riproduzione della musica e del canto da fine Ottocento agli anni ’40 del Novecento. Materiale soprattutto dell’opera lirica italiana e della leggendaria figura di Enrico Caruso.

L’evento

Nell’anno delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Enrico Caruso, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia sta anche lavorando alla produzione di un ritratto video-documentario su Luciano Pituello con la regia di Francesco Clerici. Inoltre, domenica 14 maggio 2023 alle ore 16 nella Sala delle Colonne, si terrà un evento pubblico di valorizzazione del suo lavoro per presentare la collezione insieme a lui e far ascoltare la riproduzione di dischi antichi. L’evento, dal titolo “Le macchine parlanti” sarà un’occasione unica per ascoltare dischi secolari e scoprire il lavoro di chi li ha raccolti.