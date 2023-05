Aggressione a Pezzoni, arrestata una delle presunte borseggiatrici

Fermata dalla polizia mentre stava eseguendo un altro furto con destrezza in via Manzoni. Contro di lei per ora non è però stata mossa nessuna accusa sull'attacco al presidente del Comitato Sicurezza

Una 20enne romena è stata arrestata dalla Polizia mentre effettuava un borseggio a Milano. La donna ha dei precedenti penali ed è stata notata in azione insieme a due complici ieri pomeriggio in centro, in via Manzoni, e pedinata dagli uomini in borghese della Squadra mobile fin nei pressi della Galleria Vittorio Emanuele II, dove insieme hanno borseggiato una turista cinese 27enne. La giovane e gli altri due, entrambi romeni e di 27 anni, sono stati arrestati per furto con destrezza in concorso. Risultano ufficialmente senza una dimora fissa ma gravitano a Milano in campi rom e camper.