Voghera, sospeso dalla scuola per uno spinello: Tar lo riammette

Politica

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato in Cdm un piano per la scuola in 20 punti. Come annunciato a novembre alle Camere, si tratta di un “Piano per la semplificazione nel settore della scuola”. "Questo piano nasce col confronto con i sindacati. È solo l'inizio, è un cantiere aperto, nella scuola il tema della semplificazione è assolutamente centrale, utilizzando anche le nuove tecnologie. La scuola è comunità, il ruolo decisivo è della persona, del docente, tutto il resto è utilissimo ma va governato", ha detto il ministro