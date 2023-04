Arese, esplode bacchetta giocattolo di Harry Potter: bambino ferito

Il bambino è stato portato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato. Il piccolo ha riportato una lesione al dito medio e un taglio sul palmo della mano destra ed escoriazioni sull'altra mano. Ai carabinieri intervenuti sul posto i genitori hanno spiegato di aver comprato il gioco, non venduto in Italia, su un sito online