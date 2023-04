Libri per bambini, 10 novità per bimbi da 2 a 12 anni

Tante nuove storie per questa primavera. Libri di avventura, storia, gialli, fiabe dolci e romanzi per adolescenti. Insomma, come sempre, tante novità da non perdere. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 0-2 anni Gli animali Gribaudo, 2023 Scopri gli animali e impara come si chiamano. Un libro divertente e colorato: ruota l’immagine girevole e combinala con il nome corretto!

Libri per bambini di 4 anni Bumble & Snug e i pirati arrabbiati di Mark Bradley Ape Junior, 2023 Ecco a voi Bumble e Snug, megamigliori amici! Bumble e Snug stanno per partire per una missione epica... sì, insomma, un picnic in campagna... Ma quando si perdono, questi piccoli mostri dai grandi sentimenti devono imparare a collaborare. Aggiungete una ciurma di pirati arrabbiati, molti cappelli e un paio di disastri qua e là, e l'avventura è assicurata! approfondimento Giochi con me? Leggi qui tutte le puntate precedenti

Libri per bambini di 5 anni La pazienza ama le fragole. Storie che abitano dentro di noi di Tina Oziewicz Terre di Mezzo, 2023 Cosa fa la Nostalgia quando arriva l’inverno? Qual è l’occupazione preferita della Gratitudine? E chi è l’amica del cuore della Curiosità? Dentro di noi si agita un mondo di personaggi buffi e commoventi, che hanno passioni, sogni e paure.

Libri per ragazzi di 6 anni Cane Puzzone e il bidone del tempo di Colas Gutman Terre di Mezzo, 2023 Durante un giro del quartiere, Cane Puzzone trova un bidone dell’immondizia che permette di viaggiare nel tempo. A Spiaccigatto piacerebbe tanto tornare a quand’era piccolo, prima che un camion lo trasformasse in una sottiletta. Così saltano nel bidone, pronunciano la formula magica e... si cacciano nei guai. Perché nel passato Spiaccigatto è un bel gattino di nome Castagna, una star dei social che non ne vuole proprio sapere di Cane Puzzone! Come farà il nostro eroe a riconquistare il fedele amico?

Libri per ragazzi di 7 anni Animali bellissimi di Daniela Pareschi (Autore) Il Barbagianni, 2023 Che cos’hanno in comune la volpe artica e il pesce pietra? E lo struzzo e l’elefante marino? Da sempre la scienza cataloga gli animali secondo una classificazione rigida e complessa. Ma cosa succederebbe se usassimo un criterio diverso, immediatamente comprensibile, accostando specie molto distanti tra loro ma che condividono una caratteristica significativa? Ne verrebbero fuori categorie fantasiose ma ragionate, ironiche ma verificate, alla scoperta di creature straordinarie, di animali... bellissimi!

Libri per ragazzi di 8 anni Cuciniamo insieme! Con la mamma Francesca Barra di Emma Angelina Molfino e Francesca Barra Mondadori, 2023 Cucinare insieme è il nostro passatempo preferito. È come un registratore di momenti belli e di ricordi. Anche se non sei uno chef e non hai tanto tempo libero, cucinare è sempre un modo per prendersi cura delle persone che ami.

Libri per ragazzi di 10 anni Sei semplici favori di Lorenzo Molino Piemme, 2023 Giulio ha solo tredici anni, ma è certo di una cosa: a Valdipietre, il paese dove vive, tutto è grigio, a cominciare dal cielo fino agli abitanti. Anche Giulio è grigio, ma nell'estate tra la fine della terza media e l'inizio delle superiori decide di cambiare: per farlo invita Federica, la ragazza più carina della scuola, a uscire con lui. Con sua grande sorpresa Federica accetta, ma a una condizione: che Giulio trovi la figurina del calciatore Pizzaballa per suo padre. Una richiesta apparentemente banale, e invece...

Libri per ragazzi di 11 anni Piuma e Artiglio di Marta Palazzesi Mondadori, 2023 Una storia riccamente illustrata in cui testo e immagini si fondono per raccontare una straordinaria avventura dalle atmosfere magiche. Valencia, 1914. Amparo ha dodici anni e vive con il nonno da quando ha perso i genitori. A causa di una presunta allergia non esce mai alla luce del sole, in realtà custodisce uno straordinario segreto.

L'arte di cavarsela. Tutto quello che c'è da sapere per studenti svogliati e adulti smemorati di Gianpiero Kesten Fabbri, 2023 Questo libro può sembrare un manuale, ma non lo è per niente. Al massimo è un teaser, un trailer, un assaggio di Fisica, Biologia, Geografia, Storia, Italiano. È una possibile risposta alla domanda: "Perché studiamo tutta 'sta roba?" Gianpiero Kesten getta i sassolini di un grande viaggio interdisciplinare e se tutto andrà secondo i suoi piani, potrebbe accadere che poi qualcuno, magari perché non lo sta obbligando nessuno, si vada a googlare qualcosa. O addirittura cerchi di approfondire sul libro di testo! Chissà.