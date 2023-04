Milano, incendio in una palazzina in via Luxemburg: nessun ferito

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed evacuato l'edificio. Non si sono verificati casi di intossicazione

Un incendio è scoppiato sul tetto di una palazzina in via Luxemburg a Milano, in zona Dergano. Sul posto sono intervenuti nove mezzi dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.